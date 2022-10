„Größer geht‘s nicht mehr! Unser Spiel des Jahres“

„Alles oder nichts“

„Das ist das Spiel des Jahres für uns. Viel größer geht es nicht mehr. Alles oder nichts“, meinte Verteidiger Max Wöber, der gegen Chelsea mit einem tollen Assist geglänzt hatte. Kapitän Andreas Ulmer pflichtete bei: „Wir freuen uns richtig auf die Partie, können etwas Großes schaffen.“ Der 37-Jährige, der verletzungsbedingt zuletzt zuschauen musste, fühlt sich bereit für seinen ersten Startelfeinsatz seit dem 1:1 in Zagreb am 11. Oktober. „Ich hoffe schon, dass ich von Anfang an spielen darf. In Mailand würde jeder gerne auflaufen“, betont der Routinier.