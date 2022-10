Red Bull Salzburg gegen Hartberg ab 17 Uhr LIVE

Für die Salzburger ist es der letzte Pflichtspiel-Heimauftritt in diesem Kalenderjahr. Eingebettet ist dieses zwischen zwei wichtigen Partien in der Champions League: Gab es am Dienstag gegen Chelsea eine 1:2-Niederlage in der Red Bull Arena, wartet am kommenden Mittwochabend im San Siro gegen Milan jenes Match, das über den Europacup-Verbleib des österreichischen Meisters entscheidet. Nur bei einem Sieg kommt Salzburg ins Champions-League-Achtelfinale, ein Unentschieden bedeutet den Umstieg in die Europa League - und selbst bei einer Niederlage könnte letztgenannter Fall noch möglich sein.