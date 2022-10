Schwimm-Superstar Ledecky pulverisiert Weltrekord

Die US-Schwimmerin Katie Ledecky hat beim Schwimm-Weltcup im kanadischen Toronto den Kurzbahn-Weltrekord über 1500 Meter Freistil pulverisiert. Die 25-Jährige schlug am Samstag laut Weltschwimmverband Fina in 15:08,24 Minuten an und war damit fast zehn Sekunden schneller als die Deutsche Sarah Wellbrock bei der bisherigen Bestmarke