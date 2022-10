Aufreger-Szene: „Müßig, darüber zu diskutieren“

Am klarsten als Fehlentscheidung einzustufen war wohl der Elfmeter, der zur letzten Lustenauer Führung führte. Selbst der „Gefoulte“ Cem Türkmen sprach in den Katakomben des Reichshofstadions von keinem elfmeterwürdigen Vergehen Dibons. Doch der VAR bestätigte Ciochircas Wahrnehmung. „Es ist müßig, darüber zu diskutieren“, so Barisic.