Rapid Wien gegen Austria Lustenau ab 17 Uhr LIVE

Auch im Offensivspiel gebe es noch genug zu tun - auch wenn die Maschinerie um Dreifach-Torschütze Guido Burgstaller zuletzt gegen Hartberg lief. „Ich will, dass wir auch in Lustenau von Anfang an so auftreten, mit dieser Energie, mit dieser Power, dass ganz klar ersichtlich ist, was wir wollen“, betonte Barisic. „Das Wichtigste wird sein, dass wir uns auf dieses Spiel auch freuen.“ Auch Ferdy Druijf solle nicht zu lange mit seinen beiden vergebenen Elfmetern gegen Hartberg hadern.