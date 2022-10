ManUnited-Star dreht sich - Legende platzt Kragen

Auswechslung zur Pause

Nach der Drehung folgte übrigens ein Fehlpass von Antony. Manchester-United-Trainer Erik Ten Hag schüttelte mit dem Kopf. „Seht ihn (Anm.: Ten Hag) euch an, das fasst zusammen, was er denkt“, so Scholes. Zur Halbzeitpause wurde Antony dann ausgewechselt.