Wien bleibt für viele Migranten bevorzugte Adresse

In der aktuellen Flüchtlingskrise nimmt Wien bei den Hilfsangeboten einmal mehr eine Vorreiterrolle ein. Mit rund 180 Prozent erfüllt die Bundeshauptstadt die Quotenregelung bei der Flüchtlingsverteilung deutlich über. Doch das kommt nicht überall gut an. Viele Wiener haben das Gefühl, in der Frage der Zuwanderung die Hauptlast zu tragen. Nimmt man die vergangenen Jahre als Grundlage, haben sie nicht ganz unrecht. Das geht auch aus einem aktuellen Bericht des Österreichischen Integrationsfonds zu „Migration und Integration in Österreich“ hervor.