Rossi und Minnesota Wild feiern zweiten Saisonsieg

Minnesota Wild hat mit dem Vorarlberger Marco Rossi den zweiten Saisonsieg in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL gefeiert. Die Wild gewannen am Dienstag in Montreal gegen die Canadiens vor über 20.000 Zuschauern mit 3:1. Der 21-jährige Rossi spielte in einer Linie mit Matt Boldy und Marcus Foligno und erhielt in seinem siebenten NHL-Spiel 12:35 Minuten Eiszeit.