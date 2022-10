Barcelona trifft auf FC Bayern - LIVE ab 21 Uhr

Geschenke von den Bayern dürfen sich die Katalanen um Ex-FCB-Star Robert Lewandowski in der Gruppe C jedenfalls keine erwarten. „Wir sind zwar bereits qualifiziert für das Achtelfinale, aber wir wollen unser Ziel erreichen: Wir wollen Gruppen-Erster werden. Wir haben nichts zu verschenken in Barcelona“, sagte Bayern-Boss Oliver Kahn. Die Münchner um Trainer Julian Nagelsmann peilen unterdessen den zwölften Sieg in einem Gruppen-Spiel in Serie an, womit sie ihren Rekord ausbauen würden.