Bürgermeister: Asylwerber streifen durch Dörfer

Die Flüchtlinge sind ein Dauerbrenner - aber nicht nur in St. Georgen. Auch wieder in Spielfeld (Steiermark), in Schwechat, Wels, Kärnten, Salzburg oder Tirol. Zur Entlastung des Burgenlands werden die Asylwerber an diese Orte gebracht, um die Erstregistrierung der Flüchtlinge mit Hilfe von Dolmetschern zu administrieren.