Heuer schon 63.250 Flüchtlinge aufgegriffen

In der vergangenen Woche hatten die Exekutive und das Bundesheer vor allem an den Grenzübergängen in den Bezirken Oberpullendorf und Neusiedl am See wieder alle Hände voll zu tun. Montag: 300 Aufgriffe; Dienstag: 398; Mittwoch: 446; Donnerstag: 536; Freitag: 670; Samstag: 568; Sonntag: 566. Im Zuge dessen gingen der Polizei acht Schlepper ins Netz, einer davon Sonntagvormittag in der Nähe von Weppersdorf.