Zuckerbergs Metaverse nach 1. Jahr in weiter Ferne

„Direkte Fortsetzung des Internets“

Allerdings ist Meta auch bei weitem nicht das einzige Unternehmen, das im Metaverse Fuß fassen will. So betreibt der auf Grafikkarten und künstliche Intelligenz spezialisierte Konzern Nvidia seine „Omniverse“-Plattform, in der Unternehmen zum Beispiel ganze virtuelle Werke einrichten können, um die Abläufe zu optimieren. „Das Metaverse ist aus unserer Sicht die direkte Fortsetzung des Internets“, sagt der zuständige Nvidia-Manager Rev Lebaredian. Nur dass man sich aus einer zweidimensionalen Welt in eine 3D-Umgebung bewege. Und dafür werde man eine Menge Standards brauchen, bei denen am Ende alle Player an einem Strang ziehen müssten.