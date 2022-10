„Benni hat auch nur ein Podium z‘sammbracht“

Für den Oberösterreicher wird der Start in Sölden neben dem Weltcup-Finale wohl der einzige Start in dieser Disziplin geblieben sein. „Der Riesentorlauf wird mich länger nicht sehen“, erklärte der 31-jährige Speed-Spezialist, der sich nun voll auf die Abfahrt- sowie Super-G-Rennen konzentrieren will.