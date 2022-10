„Bissl peinlich, oder?“ ORF-Mann häkerlt Pariasek

Die Ski-Weltcup-Saison hat Fahrt aufgenommen, und der Schmäh rennt in der ORF-Belegschaft. Vor Beginn des zweiten Durchgangs des Herren-Riesentorlaufs in Sölden ließ es sich ORF-Reporter Andi Felber nicht nehmen, seinen Kollegen, Moderator Rainer Pariasek, ein wenig auf die Schaufel zu nehmen. Was dieser wiederum herzhaft schmunzelnd als „ein bissl peinlich“ wertete.