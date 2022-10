Deutsche Bundesliga in Konferenz ab 15.30 Uhr LIVE

Vor dem Spiel in der Liga gegen den VfB Stuttgart am Samstag forderte der 39-Jährige von seiner Mannschaft, die Missstände abzustellen. „Es ist nicht so, dass es absichtlich stattfindet. Aber da fehlt mir, dass wir uns dagegen wehren. Wir lernen nicht daraus“, schimpfte er. „Es ist uns bewusst, dass wir unbedingt den Heimsieg brauchen“, sagte Terzic am Freitag deutlich.