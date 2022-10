Wilder Golf-Streit: LIV-Serie droht nun mit Majors

Sorour dementiert Mega-Angebot an Woods

Aktuell spielen Namen wie Phil Mickelson, Dustin Johnson, Bryson DeChambeau, Patrick Reed, Sergio Garcia, Lee Westwood und u.a. auch der Österreicher Bernd Wiesberger auf LIV-Ebene. Sorour dementierte übrigens Aussagen des LIV-CEO Greg Norman, wonach Woods ein Angebot zwischen 700 und 800 Millionen Dollar abgelehnt habe. „Es geht nicht nur um Geld“, sagte Sorour. „Ich habe ihm nie so viel Geld geboten - nicht einmal annähernd so viel.“