Schweizer Eishockeyspieler stirbt bei Auto-Crash

Wie der „Blick“ berichtet, sei der 31-Jährige mit seinem Fahrzeug in Bauma in der Nähe von Zürich von der Straße abgekommen, ein Waldstück hinuntergestürzt und gegen einen Baum geprallt. Der Mann sei trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen noch am Unglücksort verstorben. Die Ursache des tödlichen Unfalls sei noch immer Gegenstand von Ermittlungen, zitiert die Zeitung die Zürcher Kantonspolizei.