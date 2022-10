Nur 60 Prozent füllen bei Infektion Fragebogen aus

Vergleichsweise wenige Tests, aber viele positive Ergebnisse – diese Bild zeigt sich in Sachen Corona in Oberösterreich seit einigen Wochen. Zum Vergleich, nur in Tirol und Vorarlberg wird weniger getestet. Die meisten Tests (je 100.000 Einwohner) gibt es im Burgenland. Was die Zahl der Corona-Fälle und die Inzidenz betrifft, ist OÖ hingehen trauriger Spitzenreiter. Am Sonntag waren es wieder 2488 Neuinfektionen, die Inzidenz liegt damit bei 1190.