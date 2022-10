Rock-Ikone Tina Turner bekommt Barbie-Puppe

Die Tina-Barbie ist eine perfekte Imitation der 82-Jährigen aus ihrem Musikvideo zum Song „What’s Love Got To Do With It“. Es stammt aus dem Jahr 1984. Darin trägt Turner ihre berühmte, wilde 80er-Jahre-Haarmähne, grellroten Lippenstift, einen schwarzen Leder-Minirock und Jeansjacke.