Millionenmann wartet auf Befreiungsschlag

Erfolgserlebnisse gab’s für ihn zuletzt nur in der Nationalmannschaft. Bei Salzburg hat „Benji“ momentan die Seuche am Fuß, scheiterte in jüngster Vergangenheit mehrmals aus aussichtsreichen Positionen. In der Champions League konnte er in den Duellen gegen Zagreb zuletzt auch nicht wirklich überzeugen, traf zu oft falsche Entscheidungen. Hinzu kommt: Sesko wartet weiter sehnsüchtig auf sein erstes Tor in der Königsklasse. Vielleicht würde ein Treffer in der Elite-Liga den Knoten beim Millionenmann endlich lösen. Ein kleiner Befreiungsschlag wäre aber wohl auch schon ein Aha-Erlebnis am Sonntag bei der Wiener Austria.