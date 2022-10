Jazzfestival lockt Kinder ab vier Jahren

Stundenlang still im Zuschauerraum hocken und den Musikern auf der Bühne zusehen? Der absolute Albtraum für Kinder. Und wohl auch für einige Erwachsene. Deshalb geht das „Jazz & The City“ sein Programm anders an. Interaktive Musik-Workshops werden bereits für Kinder ab vier Jahren angeboten. „Veranstaltungen für junge Menschen gibt es bei uns schon seit einigen Jahren“, sagt Jazz & the City Intendantin Tina Heine. „Aber das Angebot für unsere junge Zielgruppe ist dieses Jahr definitiv umfangreicher.“ So können die Kinder und Jugendlichen heuer ihr eigenes Programm erarbeiten und dann auch aufführen – unter anderem in der Kollegienkirche. „Wir wollen die Jugend nicht nur von der Bühne aus beschallen“, erklärt Heine.