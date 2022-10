„Wenn ein Kind stirbt, wird nie wieder alles gut“

Am 15. Oktober wird weltweit Kindern gedacht, die es nicht geschafft haben. Eine Mama teilt hier ihr herzzerreißendes Schicksal mit uns, denn: „Für Trauer ist in unserer Gesellschaft noch viel zu wenig Platz.“ Laura und Paul (Namen von der Redaktion geändert) haben einen Schutzengel, und sie durften ihn auch kennenlernen. Ihre kleine Marie kam am 13. Februar 2021 zur Welt. Aber sie konnte nicht lange bleiben. Diese Geschichte soll Bewusstsein schaffen.