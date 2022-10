Woher Musk das Geld für den Twitter-Kauf bekommt

Musk will 46,5 Milliarden Dollar auftreiben

Musk hatte in Aussicht gestellt, insgesamt 46,5 Milliarden Dollar aus Eigenmitteln und Schulden für den Deal zu besorgen, um damit den Preis von 44 Milliarden Dollar und die umfänglichen Kosten der Transaktion zu begleichen. Banken wie Morgan Stanley und die Bank of America haben zugesagt, sich an der Kreditfinanzierung des Deals in einer Höhe von 13 Milliarden Dollar zu beteiligen. Twitter schaut Musk dabei aber genau auf die Finger und hatte am Donnerstag unter Berufung auf eine Bank erklärt, Musk habe dem Geldhaus noch nicht verbindlich mitgeteilt, dass er die Transaktion auch wirklich abschließen wolle. Musk dagegen betonte, die Banken arbeiteten kooperativ mit daran, die Finanzierung des Abschlusses um den 28. Oktober zu sichern.