Immer mehr Anwendungen für OP-Roboter „da Vinci“

Derzeit scheint es die größte Dichte an roboter-unterstützten Chirurgie-Systemen in Österreich in Oberösterreich zu geben: gleich drei in Linz, zwei weitere in Wels und Vöcklabruck. In Wien wird derzeit beispielsweise ein weiteres System in der Wiener Privatklinik (Wien-Alsergrund) installiert. Loidl steht dem Krankenhaus mit seiner Expertise zur Verfügung.