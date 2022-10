Pilotprojekt: Box-Star Nader zurück in der Schule

Dass die Boxhoffnungen der Zukunft im Bounce am richtigen Weg zu Titelträgern sind, bewies die Wiener Meisterschaft vor gut einer Woche. Ein neunköpfiges Team vertrat den Boxclub - sechs Mal Gold (Marcel Meinl, Ana Lukajic, Ferdas Karimi, Adam Almodaress, Erik Burushian und Marcel Nikolbibaj) sowie drei Mal Silber (Manfred Acheampong, Guliano Vuckovic und Veselin Martinov) wurden nach Ottakring geholt. Marcos Nader selbst boxt übrigens wieder am 3. Dezember: Da steht, bei der zehnten Ausgabe der Bounce Fight Night, sein zweiter Aufbaukampf an, ehe es in weiterer Folge wieder um Titel gehen soll …