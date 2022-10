Sevilla feuert Coach 30 Minuten nach Schlusspfiff

Der schwer kriselnde FC Sevilla hat sich unmittelbar nach der 1:4-Niederlage in der Fußball-Champions-League gegen Borussia Dortmund von seinem Trainer Julen Lopetegui getrennt. „Julen Lopetegui ist nicht mehr Trainer des FC Sevilla“, teilten die Andalusier am späten Mittwochabend, eine halbe Stunde nach dem Schlusspfiff, via Twitter mit. Im Stadion entbrannte Jubel.