GAK und Sturm II trennen sich im Derby 1:1!

In Graz ging der GAK vor rund 3500 Zuschauern plangemäß durch Thorsten Schriebl (43.) in Führung, die aber noch vor der Pause von Paul Komposch (45.+1) egalisiert wurde. Die spielerisch enttäuschenden „Rotjacken“ konnten in der zweiten Hälfte nicht nachlegen, sondern mussten sich sogar bei Goalie Jakob Meierhofer bedanken, der einen Elfer von Sturms Christoph Lang (50.) parierte.