Trotz Mega-Angeboten: Urs Fischer bleibt bei Union

Urs Fischer ist einer der Eckpfeiler des Erfolgs von Union Berlin in den letzten zwei Jahren. Nachdem der Schweizer Trainer mit seiner Mannschaft gleich in der ersten Saison den Aufstieg schaffte, lacht der Trimmel-Klub nun sogar von der Spitze! Dortmund und die Eintracht sollen bereits mit einem Mega-Gehalt angeklopft haben, doch Fischer bleibt den „Eisernen“ treu, verlängerte am Mittwoch erneut.