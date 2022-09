Griezmann: Frust in Madrid, doch Topklub klopft an

In Turin ist die Situation eine andere. In der Tabelle auf Rang acht liegend, sucht die „Alte Dame“ verzweifelt nach einer Möglichkeit, den Klub aus der Krise zu retten. Eine Verpflichtung Griezmanns, dessen Vertrag bei Barcelona 2024 ausläuft, soll die Lösung bringen. Was gegen den Transfer spricht: die Gehaltsforderungen des Offensivtalents. 19 Millionen Euro soll er in La Liga jährlich verdienen. Eine Summe, bei der Juventus kaum mithalten kann.