Nonnen müssen nach über 150 Jahren zusperren

Kostbare Stoffe, Garne, Messkleider, Liturgische Gewänder, die mehr als 150 Jahre lang in der Paramenten-Werkstatt der Marienschwestern in Linz von Hand gefertigt wurden, gelten als einzigartige Unikate. Ihre Textilien für Altäre und Kirchen sind in ganz Österreich zu finden. Doch nun steht eine große Veränderung an.