Mehr als Tischtennis: Besonderer Verein für Kids

„Gib niemals auf.“ Was in großen Buchstaben auf Carsten Hafeneders Unterarm prangt, lebt der 50-Jährige auch. Seit 2018 sitzt Hafeneder im Rollstuhl. Zusätzlich hat er 80 Operationen hinter sich, mehr als einmal hing sein Leben am seidenen Faden. Im Frühjahr kämpfte sich der Innsbrucker in der Reha zurück ins Leben. Und beschloss, anderen zu helfen: „Ich gründe einen Tischtennisverein für Kinder mit und ohne Handicap.“