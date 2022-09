Reisebus-Unternehmen als Steuersünder entlarvt

In einer Schwerpunktaktion haben die Behörden von 10. auf 11. September Reisebusunternehmen aus Nicht-EU-Ländern auf der A10 Tauernautobahn kontrolliert und zu einer millionenschweren Steuernachzahlung verdonnert, wie das Finanzministerium am Montag bekanntgab. In Summe müssen 1,8 Mio. Euro an Steuern nachgezahlt werden. In Österreich sind für Personenbeförderung mit Reisebussen im Linienverkehr 10 Prozent Umsatzsteuer fällig.