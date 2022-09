„Fans wollen ihn!“ Tuchel neuer England-Teamchef?

Seit seinem Aus bei Chelsea wird Thomas Tuchel praktisch wöchentlich mit einem neuen Klub oder Arbeitgeber in Verbindung gebracht. Das jüngste Gerücht hat es in sich. Der Deutsche wird - just vor dem Nations-League-Spiel England gegen Deutschland - als potenzieller neuer Teamchef Englands gehandelt. „Viele Fans wollen ihn“, will die „Daily Mail“ in Erfahrung gebracht haben. Reine Spekulation? Fakt ist: (Noch?-)Teamchef Gareth Southgate steht massiv unter Druck.