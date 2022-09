Chelsea-Eigentümer nennt Grund für Tuchel-Trennung

Es sei nicht um die 0:1-Niederlage in der Champions League bei Dinamo Zagreb gegangen. „Es ging um die gemeinsame Vision, wie Chelsea einmal aussehen soll“, so Boehly. Tuchel war in der vergangenen Woche überraschend entlassen worden. Der 49-Jährige war seit Ende Jänner 2021 Chelsea-Coach und hatte das Team zum Sieg in der „Königsklasse“ geführt. US-Milliardär Boehly hatte den Klub mit anderen Geschäftspartnern im Mai übernommen.