Thomas Tuchel soll Topklub aus der Krise helfen

Fünf Pflichtspiele in Folge hatte Juventus Turin zuletzt ohne drei Punkten im Gepäck beendet, der Posten von Coach Massimiliano Allegri wackelt ordentlich. Während sich die „Alte Dame“ am Sonntag mit 0:1 gegen Aufsteiger Monza geschlagen geben musste, deutet auch in der Champions League alles auf ein vorzeitiges Aus hin, immerhin trennen die Italiener satte sechs Punkte von PSG und Benfica Lissabon.