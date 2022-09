Deußer gewinnt Global Champions Tour in New York

Springreiter Daniel Deußer hat seinen zweiten Sieg auf der Global Champions Tour gefeiert. Der in Belgien lebende Deutsche setzte sich in New York im Großen Preis durch, nachdem er zuvor am Nachmittag bereits in der Qualifikation der Beste gewesen war. Mit seinem Hengst Tobago ging er am Samstag (Ortszeit) als Letzter ins Stechen und legte in fehlerfreien 41,07 Sekunden den schnellsten Ritt hin. Für seinen Sieg kassierte Deußer 100.000 Euro.