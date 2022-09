Endlich ein Kassenarzt für alle Kinder

„Wir haben hier mit dem Sozialmedizinischen Zentrum bereits geeignete und entsprechend gewidmete Räumlichkeiten“, sagt AK-Präsident Markus Wieser, der nicht einsehen wollte, dass es in einer Landeshauptstadt einfach keinen Kassen-Kinderarzt gibt. Folglich hilft die AK dem medizinischen Jungunternehmer Schaffer auch bei den Mietkosten aus – und will etwa die Grünflächen vor der barrierefreien und somit auch für Kinderwagen geeignete Praxis mit Spielplatz & Co. aufwerten.