Salzburg-Profi: „Kroatien ist leichter Favorit“

Formüberprüfung vor WM

Außerdem dient das Gastspiel im Happel-Stadion der Formüberprüfung vor der im November beginnenden WM, wo es in der Gruppenphase gegen Belgien, Marokko und Kanada geht. In der Wüste soll eine ähnliche Überraschung wie 2018 gelingen, als Kroatien sensationell bis ins Endspiel vorstieß. „Zuerst wollen wir einmal in der Gruppenphase gute Leistungen bringen und diese überstehen. Dann sehen wir weiter. Aber wir haben definitiv hohe Qualität in der Mannschaft, wenn wir also einen Lauf bekommen, ist vieles möglich“, meinte Sucic.