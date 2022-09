ÖFB-Team: Im Wiener Prater droht ein Auswärtsspiel

Schlaflos in Paris, es war eine lange Nacht! Nicht nur, weil es Österreichs 0:2-Lehrstunde zu verarbeiten galt. ÖFB-„Spion“ Franz Ponweiser schickte sofort das Video-Material von Kroatiens 2:1 gegen Dänemark aus Zagreb, so begann für Teamchef Ralf Rangnick die Gegner-Analyse. Luka Modric und Kollegen werden morgen „anders“ als beim 0:3 in Osijek auftreten. Voller Selbstvertrauen. Und es droht ein Auswärtsspiel.