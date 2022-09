Österreichs U21 feiert Torgala auf der Hohen Warte

Vor den Augen von ÖFB-A-Teamchef Ralf Rangnick samt dessen Trainerstab wirkten die ÖFB-Kicker hoch motiviert. Schon in der Anfangsphase wurde auch die Überlegenheit in Tore umgemünzt. Nach einer Braunöder-Hereingabe verwertete Hoffenheim-Verteidiger Haider aus elf Metern im Stile eines Goalgetters. Seine Premiere in der U21 hätte nicht besser verlaufen können. Drei Minuten später wurde die beste Aktion im Spiel mit einem Treffer belohnt. Die Österreicher schalteten schnell um, Demir schickte Thierno Ballo und nach dessen Lochpass schoss Braunöder trocken ein.