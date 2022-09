Braunöder: „Arnautovic hat sich nicht gemeldet“

Rapid? Der Schmäh in der Kabine rennt

In der laufenden Saison konnte der zentrale Mittelfeldmann erstmals internationale Erfahrung sammeln. Bei der deutlichen 1:4-Niederlage in Posen erzielte Braunöder immerhin den zwischenzeitlichen Ausgleich. Sich nun auch im Europacup präsentieren zu können, sei für junge Spieler wie ihn „extrem wichtig“: „Man sieht, wie es international zugeht, wie da das Geschäft läuft.“ Am 9. Oktober steht in der Liga das Wiener Derby auf dem Programm. Die Turbulenzen beim Stadtrivalen Rapid „verfolge ich nicht aktiv, aber man bekommt einiges durch die Medien mit. Es ist nichts, das uns beeinflusst. Vielleicht gibt’s in der Kabine noch den ein oder anderen Spaß“, sagt er mit Fingerzeig auf seine vier grün-weißen Kollegen bei der U21.