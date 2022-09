GAK-Manager über Sturm: „Größenwahnsinnig!“

Der Streit, der in Graz um die Benennung des Stadionvorplatzes und der Conrad-von-Hötzendorf-Straße zu Ehren Ivica Osims zwischen Sturm- und GAK-Fans entbrannte, hat eine neue Ebene erreicht. GAK-Manager Matthias Dielacher wetterte gegen Sturm: „Ein erbärmliches Schauspiel! Es geht darum, Osim zur Durchsetzung von Sturms größenwahnsinnigen Besitz- und Machtansprüchen zu instrumentalisieren!“ Dielacher ortet „ein schwarzes Netzwerk in der Stadtpolitik.“ Der Brief ist auf der GAK-Homepage zu lesen. Die Lage vor den Duellen der beiden Klubs (in der 2. Liga am 1. Oktober, im Cup das große Derby am 19. Oktober) droht zu eskalieren.