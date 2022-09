Ivica Osim: Eine Straße spaltet eine ganze Stadt

Georg Kallinger, Sportchef der "Steirerkrone“:

Jede Zeit hat ihre Helden. Ivica Osim ist in Fußballkreisen - und weit darüber hinaus - ein Held gewesen. Mit seiner Art, seinem Tun - ein Vorbild! Es gibt keinen Besseren, der sich so eine Würdigung verdient. Es gibt in Fußball-Graz keinen Erfolgreicheren. Was spricht also dagegen?