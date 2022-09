Fix: Ivica Osim bekommt einen Platz in Graz

Die Grazer Conrad-von-Hötzendorf-Straße soll zumindest zum Teil Ivica Osim gewidmet werden. Mit dem früheren Trainer von Sturm durften die Grazer die größten Erfolge der Vereinsgeschichte feiern. Am 1. Mai war Osim verstorben. Natürlich führt die Straße in Richtung Stadion in Graz-Liebenau.