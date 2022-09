Ski-Ass bei bösem Trainingssturz schwer verletzt!

Was war passiert? Die 31-Jährige war in Saas-Fee gerade beim Riesentorlauf-Training, als sie vor einem Linksschwung aus der Position gerissen wurde, überdrehte und dann mit der linken Ski-Spitze an einer Torstange hängenblieb. Die Bindung ging zwar sofort auf, aber durch das hohe Tempo ihrer Fahrt und die Wucht des anschließenden Aufpralls auf der Piste musste ihr Körper trotzdem massiv „einstecken“. Zu massiv ...