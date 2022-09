Profis und Newcomerin: Die Kandidaten im Porträt

Anton Mattle (ÖVP): Für die Tiroler ÖVP geht der bisherige Wirtschaftslandesrat und Neo-Parteiobmann Anton Mattle (geboren am 10. März 1963 in Zams) ins Rennen. In der Kurzbezeichnung kandidiert die ÖVP übrigens unter „MATTLE“. Mattle startete seine politische Karriere im Jahr 1986. Damals wurde er Vizebürgermeister seiner Heimatgemeinde Galtür. Im Jahr 1992 eroberte er den Bürgermeistersessel. In seine Amtszeit fiel die Lawinenkatastrophe in Galtür 1999, im Zuge derer er für sein Krisenmanagement gelobt und österreichweit vielen Fernsehzuschauern ein Begriff wurde. Mattle blieb bis zum Jahr 2021 Ortschef, bis er von Landeshauptmann Günther Platter in die Landesregierung geholt wurde.