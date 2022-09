DTM-Star raste über den Hauptplatz von Leoben

Neben Götz war gestern auch David Schumacher in Leoben zu Gast. Der Spross von Ex-Formel-1-Star Ralf fährt eine Debütsaison in der DTM, jagt in Spielberg seine ersten Punkte. Tipps gibt es stets vom berühmten Papa: „Ohne ihn wäre ich nie so weit gekommen. Ich habe sogar seinen damaligen Ingenieur im Team“, sagt Schumacher, der in Salzburg geboren und aufgewachsen ist und mittlerweile wieder in der Mozartstadt lebt. Ob sein Nachname auch Last ist, kann der 20-Jährige nicht beurteilen: „Ich kenne es ja nicht anders.“ Den großen Traum von der Formel 1 lebt aber auch er.