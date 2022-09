Real-Star soll FC Liverpool frischen Wind bringen

Den Start in die laufende Premier-League-Saison hat sich Jürgen Klopp wohl anders vorgestellt. Auf Rang acht liegend, präsentiert sich die Truppe des Liverpool-Coaches zurzeit nicht gerade als Titelanwärter. Zwar konnten Mo Salah und Co. bislang 15 Treffer beisteuern, auf die Marke von Manchester City fehlen dennoch acht Tore, in der Tabelle fehlen neun Zähler auf Spitzenreiter Arsenal. Ein neuer Mann soll nun frischen Wind bringen.