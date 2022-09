St.-Pölten-Frauen wollen in CL-Quali gut auftreten

Der SKN St. Pölten will in dieser Saison erstmals in der Klub-Geschichte in der Gruppenphase der Frauen-Fußball-Champions-League mitmischen! Als letzte Hürde gilt es, den finnischen Meister KuPS Kuopio in der 2. Qualifikationsrunde zu bezwingen. Das Hinspiel steigt am Mittwoch (17.30 Uhr) in der neuntgrößten Stadt Finnlands. „Die Chancen stehen 50:50“, sagte St. Pöltens Trainerin Liese Brancao zur Ausgangslage.