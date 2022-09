Punk-Legende Billy Idol mit Steve Stevens in Wien

Was wäre Mick Jagger ohne Keith Richards, John Lennon ohne Paul McCartney oder Sir Elton John ohne Bernie Taupin? Songwriting-Partnerschaften können zuweilen explosiv sein, führen aber in vielen Fällen zu beträchtlichen Erfolgen. Eine besondere Berufsbeziehung tat sich vor knapp 40 Jahren in New York auf. Der junge Punkrocker Billy Idol begeisterte mit Generation X die Londoner Punk’n’Roll-Szene und versuchte es nach der Bandauflösung 1981 als Stachelpunk mit hartem Image in New York. Eines schicksalsträchtigen Tages traf er den jungen Songwriter und Gitarrist Steve Stevens, der mit ihm gemeinsam frühe Top-Hits wie „Rebel Yell“, „Eyes Without A Face“ oder „Flesh For Fantasy“ schrieb und einen erklecklichen Anteil daran hatte, dass Idol nach einer Europa- auch noch eine Weltkarriere gelang. Die Liaison hält mit kurzen Unterbrechungen bis heute an, die brandneue EP „The Cage“ ist das aktuellste Zeugnis der Zusammenarbeit und weist mit „Miss Nobody“ sogar einen Song mit R&B-Touch auf.